'É Assim que Acaba': Blake Lively acusa Justin Baldoni de assédio sexual durante gravações, diz site

Blake Lively estaria processando o ator Justin Baldoni por um suposto assédio sexual cometido por ele durante as gravações de “É Assim que Acaba”, lançado em agosto. As informações são do portal americano TMZ.

Segundo a publicação, a atriz também acusa o colega de cena de agir em um “esforço coordenado” para destruir a reputação dela. Em resposta, a defesa do ator reforça que as acusações são falsas e reitera que tudo não passa de “uma falsa tentativa para recuperar a reputação” de Lively.

O TMZ afirma que teve acesso à ação judicial movida pela atriz. De acordo com o portal, a situação durante as filmagens do filme ficou tão séria, que uma reunião de emergência foi feita com a produção para estabelecer limites nas gravações.

No encontro, Lively afirmou que Baldoni transformava o set em um “ambiente hostil”. A atriz também teria feito demandas para o estúdio, que incluem pedidos para que o ator:

Não mostrasse mais nudes de mulheres para Lively;

Não mencionasse mais o antigo vício em pornografia;

Não abordasse mais conquistas sexuais;

Não fizesse mais nenhuma menção sobre a genitália do elenco e produção;

Não questionasse mais sobre o peso da atriz e nem mencionasse mais a morte do pai dela.

O TMZ expõe outra cláusula feita pela atriz, de que o filme não tivesse nenhuma “adição de cenas de sexo, sexo oral ou clímax diante das câmeras fora do escopo do roteiro aprovado por Blake ao assinar o projeto”.

Em resposta, o estúdio teria aceitado as propostas, mas o filme acabou fracassando, em partes, por causa do intenso conflito sobre como ele deveria ser comercializado. Blake queria uma abordagem mais otimista dos dramas propostos pelo enredo. Já Baldoni defendia que o foco ficasse na violência doméstica sofrida pela protagonista.

Brigas durante as gravações

Apesar da adaptação do livro homônimo de Colleen Hoover fosse bastante esperada pelos fãs, transpor a história das páginas para o cinema não foi nada fácil. Constantemente, Blake e Justin discutiam no set. Vale lembrar que o ator, além de ser o par romântico dela, também foi o diretor do filme.

Segundo o portal americano, a defesa de Justin argumenta que Blake era um “pesadelo no set” e que “ameaçava não aparecer para as gravações e não promover o filme”. Do outro lado, a atriz afirma que se sentia incomodada com alguns comportamentos do ator.

Dentre os episódios turbulentos, o TMZ narra um momento em que Justin teria perguntado o peso da atriz para a treinadora dela. Isso porque ele sofre de dor nas costas e queria prevenir lesões na gravação de uma cena, na qual levanta Blake. Ela teria se irritado com a pergunta, se sentindo envergonhada.