MC Daniel é Papai Noel do Fantástico em 2024

O funkeiro paulista MC Daniel foi o escolhido para ser o Papai Noel de 2024 do programa “Fantástico”. No dominical da Globo, o artista se disfarçou do bom velhinho e entregou presentes para crianças na cidade de Gramado (RS).

O cantor encarnou a figura natalina utilizando maquiagem, barba postiça e outros itens que ajudaram a esconder a verdadeira identidade.

Um dos nomes por trás do hit “Dentro da Hilux”, MC Daniel foi destaque do funk brasileiro em 2024. Neste ano, ele participou do show de Ne-Yo no Rock in Rio como convidado.

Nas redes sociais, o disfarce do funkeiro repercutiu entre usuários do X.

Na vida pessoal, o artista também descobriu em 2024, no mês de agosto, que será pai. O bebê é fruto do relacionamento com Lorena Maria.