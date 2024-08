MC Daniel está à espera do primeiro filho com Lorena Maria: 'Maior sonho da vida'

O funkeiro MC Daniel, de 25 anos, revelou que está esperando o primeiro filho, fruto do relacionamento com a modelo Lorena Maria, 24 anos. Nesta segunda-feira (19), compartilhou um vídeo afirmando que sempre teve o sonho de ser pai. As imagens mostram o momento do primeiro ultrassom do bebê, assim como o teste de gravidez.

"Eu vou ser pai, maior sonho da minha vida vai ser realizado", escreveu na legenda do vídeo. Em outra publicação, ele voltou a falar sobre a novidade: "Me respeita que eu sou pai de família".

Após a publicação, diversos famosos reagiram, como Anitta, que disse: "Titia tá preparada"; e Ludmilla, que declarou: "Papais do ano".

Relacionamento entre Lorena e MC Daniel

Em abril deste ano, Lorena e MC Daniel assumiram o namoro. O pedido foi feito durante viagem que o casal fez para a Grécia.

"Estou muito feliz e tranquila por amar uma pessoa como ele. Amei o pedido de namoro, como foi, onde foi… Amo ele, a família, os amigos… Me sinto numa grande família e me sinto muito amada. Ele é incrível", disse Lorena.

A modelo também é empresária, e teve relacionamentos com Whindersson Nunes, com o funkeiro Rennan da Penha e com o jogador de futebol Nathan Santos.