MC Daniel lamenta morte de cachorro por acidente; cantor dedicou show no Fortal ao cão

MC Daniel fez uma publicação nada feliz aos seus seguidores no Instagram nesta quinta-feira (18). O funkeiro compartilhou a morte de seu cachorrinho, o filhote de pitbull Cléber, que foi adotado por ele exatamente um mês atrás.

"Uma dor inexplicável que só quem ama muito cachorro e os tem como filhos sabem como é, eu sempre amei mais cachorro do que gente. Te amo meu filho. Eu quis ter você por estar me sentindo triste e querer uma companhia verdadeira e leal a mim", começou o cantor.

Daniel informou que o cãozinho foi vítima de um afogamento na piscina de casa: "Há 2 dias atrás aconteceu um acidente, onde ele aprendeu abrir a porta com o focinho e caiu na piscina tentando beber água. Ele era muito pequenininho e imitava tudo que meu outro cachorro fazia por isso agiu assim".

"Tô postando isso aqui com intuito de alertar vocês sobre como é perigoso animais e crianças perto da piscina, e pra que vocês não sintam a dor que estou sentindo, de perder alguém especial, e de coração puro, que te ama incondicionalmente sem saber se você é bonito ou feio, se você é famoso ou anônimo", desabafou o MC.

Ele seguiu o texto explicando que resolver compartilhar a dor porque os seguidores já tinham se apegado a Cléber. "Vai ficar tudo bem, foi um anjo que veio pra iluminar minha vida, e no tempo certo Deus quis ele ao lado dele no céu porque ele era perfeito. Te amo meu filho sentirei muito a sua falta, e nunca me esquecerei do seu amor, você era especial", finalizou.

Homenagem no Fortal

Nos comentários, amigos famosos prestaram solidariedade. "Meu amigo, meus pêsames! É uma dor inexplicável", escreveu Lexa. "Só quem já perdeu, sabe a dor que é! Já perdi seis e cada um foi uma dor imensurável!", disse a musa Gracyanne Barbosa.

Bruna Marquezine, Ludmilla, Manu Bahtidão também deixaram mensagens de apoio ao cantor. A mãe dele, Daniela Amorim, escreveu: "Ele foi um anjinho que cumpriu seu papel aqui na terra. Foi amado e teve muito carinho da nossa família! Amamos ele incondicionalmente!!! Você foi um pai maravilhoso o tempo que ele esteve com a gente aqui em casa. Deus vai confortar nossos corações. Te amo muito."

O cantor compartilhou nos stories um pouco mais da dor, ao chegar em Fortaleza para apresentação no Fortal. "Deem muito carinho, muito amor em vida. A única coisa que eles querem é sua atenção", complementou.

O cantor ainda rebateu comentários maldosos deixados em sua publicação. "Entrem nos comentários da publicação e tenham certeza que o mundo está cada vez pior e perdido, as pessoas perderam a noção do que fazem e escrevem. Queriam que eu salvasse ele sem estar em casa? Eu fiz de propósito, então? Cada dia me sinto mais desanimado com vontade de largar tudo e viver só com a minha família longe dessa negatividade", desabafou.

Logo após a partida de Cléber, Daniel adotou Regina George. "Quando soube, liguei para o cara que me deu o Cléber e perguntei se tinha algum irmão dele lá. Lhes apresento Regina George", contou ele pouco antes do show no Fortal, dedicado ao cão.