MC Daniel se declara para nova namorada: 'Chegou no momento certo'

MC Daniel, de 25 anos, quer que o mundo veja o novo romance. Após assumir namoro com a modelo Lorena Maria, 24, o funkeiro não poupou elogios à amada e disse viver um momento muito feliz em sua vida.

“A Lorena chegou na minha vida no momento certo. Ela é uma mulher do bem, inteligente, carismática, Fernando de Noronha trouxe pra nós a vontade e o desejo de começar uma relação", afirmou o cantor ao gshow.

Daniel ainda desejou boas-vindas à nossa fase: "Agora vocês vão ver a versão romântica do Fafá, e eu estou muito feliz com isso. Que Deus nos blinde de todo mal".

Lorena também falou sobre a primeira relação que o cantor assume desde o fim do namoro com Mel Maia, há um ano. "Daniel é uma pessoa que me surpreende muito positivamente, todos os dias", disse.

Segundo a modelo, o namoro ganhou até pedido: "Estou muito feliz e tranquila por amar uma pessoa como ele. Amei o pedido de namoro, como foi, onde foi… Amo ele, a família, os amigos… Me sinto numa grande família e me sinto muito amada. Ele é incrível".

A beleza de Fernando de Noronha foi o cenário ideal para os pombinhos divulgarem o romance. Eles estiveram lá nesta semana. Nos stories, o MC postou um registro onde ganha um beijo de Lorena de olhos fechados. Ele escolheu para o momento a música "Sweet Dreams", da cantora Beyoncé.

Lorena é também empresária e já viveu romances com Whindersson Nunes, com outro funkeiro, Rennan da Penha, e com o jogador de futebol Nathan Santos.