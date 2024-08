Estreando no Saia Justa, Eliana relembra complicações durante gestação da filha: 'À beira da morte'

A apresentadora Eliana se abriu sobre um momento delicado vivido enquanto esperava a filha, Manuela, em sua estreia no comando do programa Saia Justa, do GNT. No episódio, exibido nessa quarta-feira (7), a comunicadora deu detalhes sobre o período em que se afastou da televisão durante a gestação para tratar um descolamento de placenta.

Ao lado das colegas Tati Machado, Rita Batista e Bela Gil, a apresentadora contou ter descoberto o quadro após apresentar um sangramento severo, que a fez parar no hospital “quase à beira da morte”.

“Eu lembro perfeitamente quando minha vida mudou da noite para o dia. Eu estava grávida da Manuela e tive um descolamento de placenta, no auge das minhas gravações. Fui para casa e, no outro dia, tive um sangramento severo, fui para o hospital, quase à beira da morte, mesmo. A médica falou: 'Ou você fica aqui, ou você pode perder a Manuela e pode perder a sua vida”, relatou ela.

Ouvindo o conselho da especialista, Eliana entrou em contato com Silvio Santos para avisá-lo que não poderia retornar às gravações até o nascimento da filha: “Ele perguntou: 'Quando você volta?'. Eu falei: 'Eu não volto, só volto quando a minha filha nascer'. Eu estava de três meses, ela nasceu de oito. Foi a maior lição que eu pude ter de que eu não tinha controle de absolutamente nada”.

O período de repouso foi desafiador para a comunicadora, que precisou mudar toda a rotina para não prejudicar a gestação: “Eu ia de cadeira de rodas para o banheiro, eu tomava banho sentada, a minha vida mudou de uma maneira inesperada”.

Por fim, Eliana afirmou que, apesar dos momentos de angústia, o período serviu de aprendizado.

“Tivemos um final feliz, mas o processo todo me ensinou. Eu precisava dizer: ‘'A profissão vai ficar em primeiro, segundo, terceiro, quarto plano'. E aí veio o renascimento, o nascimento da minha filha, e o renascimento da mulher, mais forte, mais empática e observadora”, disse a apresentadora.