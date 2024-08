Luciano Huck sofre acidente em escada e realiza exame em hospital

Após se acidentar durante as férias com a família, Luciano Huck passou por exame de raio X nesta segunda-feira (5). Nas redes sociais, o apresentador comentou que sofreu um "tombo".

"Caiu na escada nas férias, agora tô com o Sandro, com roupa de chumbo para tirar um raio X da mão", descreveu.

O artista também assegurou que está bem, além de ter compartilhado fotos do exame e da mão. O marido de Angélica, contudo, não compartilhou o plano de tratamento que passará.

No Instagram, a apresentadora publicou fotos em família durante as férias. "Nada melhor do que desconectar da rotina e se conectar com o que realmente importa: amor, risadas e momentos inesquecíveis. Explorando novos lugares, aproveitando cada instante e criando memórias que aquecem o coração", escreveu.