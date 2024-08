Veja 5 séries para quem gosta do spin-off 'House of the Dragon'

"A Casa do Dragão" possui um enredo envolvendo disputa ao 'Trono de Ferro' em Westeros. Em apenas duas temporadas lançadas, se tornou uma das queridinhas do público e das redes sociais. O último episódio da segunda temporada do spin-off de "Game of Thrones" foi lançado no último domingo (5), na Max.

O cliffhanger, ou gancho, do final da segunda temporada é o início da batalha entre os Pretos e os Verdes para o poder de líder majoritário do reino fictício. Ainda não há previsão de lançamento da terceira temporada da atração.

O Diário do Nordeste reuniu cinco títulos semelhantes à série "A Casa do Dragão". Veja abaixo.

1. Game of Thrones (2011 - 2019)

A série se passa após os eventos de "A Casa do Dragão" e possui oito temporadas. Com trama baseada na série literária “As Crônicas de Gelo e Fogo”, do autor George R. R. Martin, o seriado fala sobre duas famílias poderosas que disputam o "Trono de Ferro".

A série possui oito temporadas e está disponível no Max.

2. Succession (2018 - 2023)

Também trazendo o poder como trama central, Succession narra a disputa de quatro irmãos que almejam comendar uma grande empresa de mídia nos Estados Unidos. A produção se passa no presente, mas foca no que Connor, Kendall, Shiv e Roman conseguem fazer para conquistar o comando de uma das empresas mais poderosas do mundo.

A série de quatro temporadas está disponível na Max.

3. Os Anéis do Poder (2022 - presente)

Para quem também gosta de "O Senhor dos Anéis", uma boa atração é "Os Anéis do Poder". A trama narra um grupo de guerreiros batalhando contra o retorno do mal na Terra-Média. Há apenas uma temporada lançada e a segunda tem previsão para o próximo 29 de agosto. O cenário de batalhas, confronto e idade-média são diversas vezes parecido com "A Casa do Dragão".

A série está disponível no Prime Vídeo.

4. Vikings (2013 - 2020) e Vikings: Valhalla (2022 - presente)

Vikings (2013 - 2020) conta a história de navegadores nórdicos que conquistam novos territórios em tempos medievais. A trama também aborda a exploração dos guerreiros nas localidades.

Em 2022, "Vikings: Valhalla" (2022 - presente) foi lançado como spin-off de "Vikings". A relação com "A Casa do Dragão" está diretamente ligada a ambientação medieval.

As duas séries estão disponíveis na Netflix.

5. The Sopranos (1999 - 2007)

Considerada um marco na televisão estadunidense, The Sopranos narra a vida da família Soprano liderada por um mafioso que conquistou o público por viver crises existenciais. A semelhança com "A Casa do Dragão" está na proporção de que todos os episódios se assemelhavam a filmes e narravam personagens dúbios, que por hora podiam não ser considerados mocinhos, mas eram amados pelo público.

Na época do lançamento de "Game of Thrones", a trama era fortemente chamada online de "Os Sopranos da Idade Média".

A série está disponível na Max.