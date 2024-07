Aegon Targaryen morre em 'A Casa do Dragão'? Veja destino do personagem nos livros da série

O quarto episódio da segunda temporada de "A Casa do Dragão" foi ao ar no último domingo (8). Intitulado "O Dragão Vermelho e O Dourado", o episódio adaptou a "Batalha de Pouso de Gralhas", apresentada no livro Fogo & Sangue. (Atenção, o texto abaixo contém spoilers do episódio)

Na trama, Sor Criston Cole (Fabien Frankel) e seu exército chegam em Pouso de Gralhas, que é a sede da Casa Staunton. Rhaenyra (Emma D'Arcy) decide enviar Rhaenys (Eve Best) e o dragão Meleyes para o lugar, com o objetivo a conter a expansão dos inimigos.

Veja também Zoeira A Grande Conquista 2 entra em modo turbo no sábado (13); veja quando será a final Zoeira Nascimento de nova filha de Neymar fez Bruna buscar missionária para reatar casamento, diz jornal

No entanto, tudo não passava de uma armadilha de Cole e Aemond (Ewan Mitchell) estava escondido em Pouso de Gralhas com o dragão Vhagar. Quem também aparece de surpresa na batalha é o rei Aegon II (Tom Glynn-Carney), juntamente com seu dragão Sunfyre.

O céu de Pouso de Gralhas se transforma em uma arena de luta entre dragões. Em determinado momento, Rhaenys parece considerar abandonar o confronto. Porém, ela retorna para a luta.

Durante a batalha, Vhagar morde a garganta de Meleys, que não resiste aos ferimentos, causando a queda e morte de Rhaenys. Já Aegon II é atingido pelas chamas de Vaghar e despenca com Sunfyre.

No final do episódio, Cole aparece em busca do rei e o encontra com seu dragão na floresta. O episódio termina com Cole olhando preocupado para a situação.

O QUE ACONTECE NOS LIVROS?

Caso o roteiro da série siga os acontecimentos do livro, Aegon II não morrerá. Em "Fogo e Sangue", o rei fica gravemente ferido, mas fica vivo após a batalha.

Por conta das chamas do dragão, a armadura dele derreteu em seu corpo e causou queimaduras severas. Com isso, Aegon precisará de tempo para se recuperar.