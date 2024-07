A Grande Conquista 2 entra em modo turbo no sábado (13); veja quando será a final

O reality show 'A Grande Conquista 2', da TV Record, termina no próximo dia 18 de julho, uma quinta-feira. Para chegar na reta final e definir quem leva o prêmio de R$ 1 milhão para casa, o programa entrará em uma espécie de "modo turbo", com eliminações mais rápidas para chegar ao último episódio.

O cronograma desta semana será o mesmo das anteriores. Dessa forma, a zona de risco será formada normalmente e dois participantes serão eliminados na próxima quinta-feira (11).

No sábado (13), entretanto, tudo começa a ficar de forma mais acelerada. Dois participantes deixam a casa, assim como ocorrerá no dia 15 e no dia 16, contabilizando oito eliminações em quatro dias.

Quatro 'conquisteiros', como são chamados os participantes do reality, serão encaminhados à final do programa. Ela deve ser exibida ao vivo na quinta-feira, no dia 18 de julho. Assim como em outros programas do gênero, o mais votado será o vencedor da atração.

A Grande Conquista teve início no mês de abril deste ano, com um total de 100 participantes. A primeira fase aconteceu na Vila, onde 80 pessoas foram eliminadas. Apenas 20 foram encaminhados para a Mansão, na segunda fase do programa.