Margot Robbie está grávida do primeiro filho, diz revista

Consagrada como “Barbie”, a atriz Margot Robbie estaria esperando o primeiro filho, fruto do relacionamento com o produtor Tom Ackerley, segundo informado por fontes próximas ao casal à revista People. Os dois ainda não se manifestaram publicamente sobre a informação.

Veja também Zoeira Emma Roberts revela por que nunca atuou com a tia, Julia Roberts Zoeira Rachel Dunn, ex-namorada de Matthew Perry, tem direito a herança do ator Zoeira Produtor de 'Titanic' e 'Avatar', Jon Landau morre aos 63 anos

Durante o fim de semana, rumores sobre uma possível gestação da artista tomaram conta da internet após Margot ser flagrada com a barriga à mostra em um passeio de barco, no domingo (7).

Na ocasião, a atriz estava acompanhada do marido. Os dois se conheceram em 2013, quando trabalharam juntos em uma produção. Três anos depois, eles trocaram alianças em uma cerimônia privada na cidade de Byron Bay, na Austrália.

Em entrevista para o jornal The Sunday Time, no mês passado, Tom contou como os dois equilibram o relacionamento com os compromissos profissionais: “[Passamos] 24 horas por dia [juntos]. É perfeito. Não temos um botão liga/desliga. Tudo se tornou uma coisa só”.

FÃS COMEMORAM GRAVIDEZ

Nas redes sociais, dezenas de fãs se emocionaram com a suposta gravidez. “Vamos ser titias! Tô tão emocionada e feliz. A Barbie tendo uma Barbie”, comemorou uma usuária.

Outro perfil brincou: “Tenho certeza que a Margot Robbie comprou uma fralda com os meus R$ 20 de ingresso para Barbie”.