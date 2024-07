Rachel Dunn, ex-namorada de Matthew Perry, tem direito a herança do ator

Matthew Perry, morto aos 54 anos em outubro do ano passado, deixou um patrimônio estimado em quase R$ 700 milhões, segundo o jornal The Sun, que teve acesso ao inventário do ator. Entre os herdeiros, estão o pai do artista, John Perry, a mãe, Suzanne Morrison, a meia-irmã, Caitlin Morrison, e uma antiga ex-namorada, Rachel Dunn.

Matthew e Rachel se conheceram em 2003 e namoraram por dois anos, até 2005. À época, o intérprete de Chandler, em 'Friends', tinha 35 anos e ela, 19. Em seu livro de memórias, o ator descreve a mulher como "a namorada dos sonhos".

De acordo com o The Sun, o artista tinha em seu nome um patrimônio de apenas US$ 1,5 milhão. Contudo, ele resguardou um patrimônio de US$ 120 milhões em um fundo fiduciário, mantido para gerenciar e proteger ativos.

Morte de ator

Matthew Perry foi encontrado morto em sua própria casa, no último dia 28 de outubro, vítima de "efeitos agudos" da cetamina, substância que tem efeitos alucinógenos e é utilizada no tratamento de doenças mentais.

O relatório policial apontou que a morte do artista foi acidental.