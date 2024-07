Lívia Andrade reforça rixa entre Eliana e Patricia Abravanel: 'Nasceu guerreira, e não herdeira'

Antiga integrante do SBT e atual Domingão do Hulk, a artista Lívia Andrade deu boas-vindas a Eliana, nas redes sociais, nesse domingo (7), após ela estrear na Globo. Na mensagem, a profissional disse que a loira "nasceu guerreira, e não herdeira", trecho apontado por internautas como uma indireta à apresentadora Patricia Abravanel — quem supostamente estaria por trás da saída de Eliana da emissora de Silvio Santos.

"Todo sucesso e felicidade pra ela, que nasceu guerreira, e não herdeira! O segredo do sucesso é a batalha diária, superar as dificuldades com sorriso no rosto por que não nos resta outra opção", escreveu ao postar uma foto ao lado da recém-contratada global, que participou do júri artístico da final da Dança dos Famosos.

Os seguidores dela logo apontaram a alfinetada. "A indireta bem direta pra nepobaby Abravanel", comentou uma internauta. "Pra bom entendedor, meia palavra basta", disse outro. "Cuidado com as indiretas, ninguém sabe o dia de amanhã", alertou um terceiro usuário.

A postagem também despertou reações negativas entre alguns indivíduos. "É melhor ser herdeira do maior e melhor apresentador de TV e continuar honrando o cargo do que ser uma figurante, um fantoche nas mãos do Luciano Huck, que só fala quando ele pede", comentou um internauta. "Essa só sabe se aparecer cuspindo no prato que comeu. Cuidado que o mundo dá voltas, florzinha", disse outro.

Após a repercussão da publicação de Lívia, Patricia Abravanel também usou as redes para agradecer ao público do Programa Silvio Santos e aproveitou para supostamente responder à indireta.

"No que depender de mim estarei todos os domingos honrando com muito amor o programa do meu pai. Herdar esse legado é uma responsabilidade gigante, e receber esse carinho em forma de audiência me faz ainda mais forte para cumprir essa missão", escreveu a filha número quatro do dono do SBT.

A cantora e apresentadora Mara Maravilha reforçou a relação da postagem de Patricia com a de Lívia: "Bem que aquela coitadinha, quando estava aí, pensava que o 'A' dela era de Abravanel, só que não".

"Resposta elegante, não precisa descer ao nível da ingrata mesmo. Você assumiu uma tarefa que não é pra qualquer um. Não é apenas substituir o seu pai, é o maior apresentador de todos os tempos. E você está tirando isso de letra", disse um seguidor.