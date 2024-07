Veja quem ganhou a Dança dos Famosos neste domingo (7)

Tati Machado e Diego Maia venceram neste domingo (7) a Dança dos Famosos 2024, da TV Globo.

A apresentadora foi campeão no desempate com Amaury Lorenzo, que ficou com o segundo lugar, de acordo com regra da final. Lucy Alves ficou em terceiro.

Com a soma das notas do júri, que engloba as notas do público de casa e da plateia, Tati ficou empatada com Amaury Lorenzo, ambos com 138,9 pontos.

Com o critério de desempate, usando as notas do público de casa, Tati saiu campeã com a nota 19,8 - apenas um décimo acima do ator.

Os competidores performaram os ritmos tango e samba.

Premiação

Tati Machado e Diego Maia, seu professor, levaram um carro 0km como prêmio. No discurso após vitória, a apresentadora relembrou seu vídeo que viralizou com a música "Ta OK", de Dennis DJ e Kevin O. Chris.

"Eu sonhei muito em pisar nesse palco, sonhei muito em participar desse quadro. Eu trabalhei nos bastidores desse programa por anos, e eu sonhei muito em conseguir dançar todos os ritmos e chegar nessa final", disse Tati.