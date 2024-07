Poliana Abritta é substituída no Fantástico de hoje (7); veja motivo

A jornalista Poliana Abritta não apresentará o Fantástico, da TV Globo, neste domingo (7). A âncora perdeu um familiar neste fim de semana, de acordo com o que foi confirmado pela emissora ao portal Splash.

Trata-se do sogro de Poliana, que não teve a causa da morte divulgada. Ela é casada com o também jornalista Chico Walcacer e precisou se afastar do dominical para ficar junto ao marido e outros familiares.

A previsão é que a apresentadora retorne na próxima edição do programa, no domingo (14).

Ana Paula Araújo apresentará a edição de hoje. Ela, que comanda o Bom Dia Brasil, integra a equipe de apresentadores substitutos da revista eletrônica.

"Juntos nesse fim de semana. Espero todo mundo no Show da Vida", escreveu em uma publicação nas redes sociais, no sábado (6).

Maju Coutinho também está afastada da apresentação do dominical da TV Globo. Na última terça-feira (2), a jornalista viajou à África para gravar uma série especial sobre o continente e sua diversidade em questões climáticas, políticas, tecnológicas, turismo e história.

Ela deve retornar ao programa no dia 21 de julho.