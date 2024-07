Amiga de Gabi Xavier diz que influencer sofreu agressões de ex-marido

Após todo o burburinho gerado nas redes sociais, na última semana, nesse sábado (6), uma amiga de Gabi Xavier foi para a internet em defesa da influencer geek. Na sua conta do X (antigo Twitter), a ilustradora Natália Prata afirmou que Gabi não traiu o marido e que teria sido, na verdade, vítima de agressão.

“Eu e a Gabi Xavier somos amigas de longa data e eu tô aqui pra expor o que REALMENTE ta acontecendo. O ex-marido fez e está fazendo um inferno na vida dela e vocês acreditarem na mentira dele é o que ele queria, mas a verdade é que ela foi AGREDIDA, foi feito B.O. e exame de corpo delito, e ele quebrou o celular dela”, escreveu Natália.

“Tudo o que está sendo dito aqui possui fotos e outras provas, mas que só poderão ser divulgadas pela própria Gabi. As autoridades já estão notificadas e atuando no caso. O relacionamento dos dois passava por problemas extremamente complexos, e não cabe a ninguém julgar sem saber de tudo o que está acontecendo”, garantiu a ilustradora.

Foram muitos os posts de Natália e em um deles, ela afirma que por conta das proporções que tomaram o caso na internet e pela postura que Gabi sempre teve - "uma profissional extremamente reservada sobre sua vida particular", a amiga teria pensado muito antes de se pronunciar e trazer à tona o estado da influenciadora geek.

“Não esperem que uma mulher ferida, física e psicologicamente, e verdadeiramente traída por um parceiro de quase duas décadas, se manifeste como vocês esperam nas redes sociais. Não encham o saco dela pra um pronunciamento porque nada cicatrizou ainda, mas saibam que as medidas necessárias estão sendo tomadas”.

Natália Prata ainda revela que temeu pela vida da amiga ao ver as postagens feitas pelo marido e demorar para conseguir contato com Gabi. Além disso, ela pediu apoio aos seguidores de Gabi para que ela passe por esse momento e para quando ela conseguir voltar às redes.

Entenda o caso

Na noite de quinta-feira (4), o marido de Gabi Xavier, André, compartilhou publicamente alegações de infidelidade. Usando os stories do Instagram, ele divulgou prints de conversas íntimas que sugerem traição por parte da influenciadora.

“Olá, eu sou o André. Estou em depressão. E no momento mais difícil da minha vida, descobri que minha esposa estava combinando de me trair, enquanto dizia que iria passar o fim de semana com os pais”. Na declaração ele ainda envolve o nome de Guilherme Vands como suposto pivô da traição.

A exposição feita por André viralizou rapidamente, gerando grande repercussão entre os seguidores de Gabi Xavier.

As mensagens divulgadas por André mostram trocas íntimas. Além disso, André afirmou que Vands colaborava com o casal no projeto “A Grande Rota”, que promove turismo temático (nerd) na Ásia, focado em cultura pop japonesa e coreana.

Em seu perfil no Instagram, o projeto A Grande Rota publicou uma carta em que afirma que Guilherme Vands “não é um funcionário ou colaborador na empresa”. Na publicação a empresa também declarou apoio a influenciadora geek.

"Por fim, declaramos o nosso apoio total a Gabi Xavier neste episódio e torcemos para que ela possa retomar seus projetos e atividades profissionais".