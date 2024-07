Após exposed, influencer Gabi Xavier alega invasão de conta e deve tomar providências jurídicas

A influenciadora Gabi Xavier, que fala do universo geek, teve sua intimidade exposta nas redes sociais nessa quinta-feira (4).

A exposição ocorreu por alguém que disse ser o seu marido André.

O invasor usou o próprio perfil dela no Instagram, para expor cerca de 20 prints de cunho íntimo de uma suposta traição da influenciadora.

Legenda: Invasor publicou stories antes de começar a expor prints da suposta traição de Gabi Foto: Reprodução/Instagram

“Olá, eu sou o André. Estou em depressão. E no momento mais difícil da minha vida, descobri que minha esposa estava combinando de me trair, enquanto dizia ir passar o fim de semana com os pais”, disse ele antes de divulgar as imagens que seriam de uma troca de mensagens de Gabi com um rapaz que é colega de trabalho dos dois.

Nas mensagens, os dois falam sobre preferências sexuais, entre outros assuntos íntimos.

Os prints rapidamente se espalharam e se tornaram assunto, inclusive virando trending topics no X (antigo twitter).

O caso foi comentado por outros influenciadores. Thiago Ferreira, editor da Comix Zone fez uma piada sobre a situação no Instagram. O crítico de quadrinhos apagou o comentário pouco depois, mas a brincadeira não foi bem recebida pelos internautas. Thiago postou um pedido de desculpas em sua conta no X.

Legenda: Thiago Pereira, editor da Comixzone, fez piada sobre a situação Foto: Reprodução/Instagram

Legenda: Editor pediu desculpas por piada sobre o caso Foto: Reprodução/X

Gabi tem um canal com mais de 900 mil inscritos no Youtube, onde fala principalmente de animes e mangás.

Nesta sexta-feira (5), ela postou uma nota em seu Instagram onde pede que as pessoas "não compartilhem as mensagens indevidas, pois o ato será investigado".

Gabi não explicou se já sabe quem é o autor da invasão, mas deixou claro que os responsáveis vão ser punidos. A influenciadora não comentou nada sobre o teor das mensagens e sobre a veracidade das mesmas.