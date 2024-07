Rita Cadillac revela 'fora' de Zezé após fama e surpreende Zilu: "Nunca soube''

A ex-chacrete Rita Cadillac revelou em entrevista à antiga esposa do cantor Zezé Di Camargo, a apresentadora Zilu Camargo, que se decepcionou com o sertanejo após a fama dele. No episódio, divulgado nessa quinta-feira (4), a modelo detalhou que ele frequentava a casa dela, no começo da carreira, mas a amizade chegou ao fim após uma atitude do artista depois do sucesso. A informação surpreendeu a ex-companheira dele.

A antiga dançarina relembrou que acolheu o irmão de Luciano Camargo na própria residência, quando ele tinha uma situação financeira instável e viajou de Goiânia à cidade de São Paulo para gravar.

"Tenho uma pessoa que me decepcionou. Conheci o seu ex-marido [Zezé Di Camargo] quando ele veio de Goiânia para gravar. 'Ah, chegou um menino de Goiânia que vai gravar, não tem grana para gravar, isso e aquilo’. Falei: 'Se quiser levar lá na minha casa, ela está sempre aberta'. Zezé passou a frequentar a minha casa, [...] almoçava e tal", iniciou.

Em seguida, Rita detalhou que, na época, brincava sobre a altura do sertanejo. "Falava que ele precisava crescer um pouquinho mais. 'Está muito baixinho'", disse ela, sendo interrompida em seguida pela antiga esposa do cantor.

Eu nunca soube [da amizade]… Nem que ele [Zezé] ia na sua casa." Zilu Camargo Apresentadora

Em resposta, a ex-chacrete esclareceu que o relacionamento entre os dois nunca foi além da amizade. Zilu e o cantor ficaram juntos entre 1981 e 2012. O sucesso do sertanejo começou apenas em 1990, com a música "É o Amor", conforme dados da revista Quem.

Anos após acolhê-lo, a modelo reencontrou o cantor, que, no período, já tinha conquistado a fama, e se surpreendeu com uma atitude dele. "Passei por ele e brinquei: 'E aí, Zezé, cresceu?'. Ele olhou para a minha cara e falou assim: 'Cresci tanto que posso entrar dentro de um shopping e comprar o shopping inteiro'. Falei: 'Parabéns para você'. Dei a volta e nunca mais"

Em reação, Zilu pediu desculpas à entrevistada. "Eu não sabia. Nunca presenciei, porque jamais aceitaria presenciar uma resposta dessa, principalmente para alguém que um dia estendeu a mão… Desculpas", disse, mas logo foi cortada pela ex-chacrete. "Você não tem que pedir desculpas, nem ele", finalizou Rita.