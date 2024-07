Karin Hils, do Rouge, relembra aborto no início da carreira: ‘Segui minha carreira’

A cantora Karin Hils, de 45 anos, ex-integrante do Rouge, revelou que fez um aborto no início da carreira. A informação veio à tona durante a participação da artista no "Pod, Não Pod ou Depende".

Karin passou pelo procedimento poucos meses após ter se juntado ao grupo musical. “Eu fiz um aborto. Assim que entrei no Rouge, dois ou três meses depois, eu engravidei”, contou.

A cantora afirmou que tomou a decisão para focar na carreira. “Eu lembro desse período que eu estava ensaiando para poder fazer um Carnaval em Salvador e, embora, eu não tenha planejado o Rouge na minha vida, tudo aquilo estava… Enfim, a vida é feita de escolhas e eu escolhi seguir a minha carreira. Eu não tive muito tempo de pensar a respeito”, disse.

Segundo Karin, a falta de apoio do companheiro na época também foi um fator decisivo. “Digamos que ele me incentivou a isso no sentido de não me apoiar. Ele falou bem assim: ‘Você é doida, o que você vai fazer da sua vida, você demorou tanto pra poder chegar aqui’. Eu já entendi o recado”, relatou.

“Eu estava no meio daquela loucura e pensava muito no contrato [com a gravadora], porque era tudo muito amarrado”, acrescentou. “Eu fiz esse aborto e segui com a minha vida. Não foi uma coisa que foi me acompanhando ao longo da vida", pontuou.