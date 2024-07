Cantor evangélico, Yudi Tamashiro relembra passado e se diverte com 'meme' do Playstation

O ex-apresentador Yudi Tamashiro começou sua carreira na música gospel em 2024, oito anos após se converter evangélico, e tem feito uma série de testemunhos e aparições em eventos religiosos. Ele está em Fortaleza com sua esposa, a também cantora evangélica Mila Braga, ex-artista de funk e bregafuk, e participa da Expoevangélica nesta sexta-feira (5), no Centro de Eventos do Ceará.

Em entrevista ao Diário do Nordeste junto à Mila, o rosto do programa infantil Bom Dia & Cia, do SBT, por 10 anos, comentou sobre a transição de carreiras e olhou com orgulho para o passado.

Segundo Yudi, o novo momento veio após ele quase emplacar um novo programa de televisão. “Eu não me vi dentro do projeto. Então eu senti paz em compartilhar isso com a diretoria da emissora. Eu senti no meu coração de fazer algo para a igreja, para Deus e para as pessoas, rodando o Brasil”, decidiu.

Ele tem carreira solo, mas possui alguns projetos com a esposa Mila, com quem pretende expandir essas ideias. A dupla se casou em 2022, após namorarem na adolescência e se reencontrarem em 2021, um ano antes de Mila se converter à religião e sair do funk.

Legenda: Mila e Yudi se casaram em 2022 Foto: Reprodução/Instagram

‘Eu tive que sobreviver’, disse Yudi sobre saída do Bom Dia

Após sair do Bom Dia & Cia em 2012, onde apresentava com Priscilla Alcântara, Yudi conta que teve de “sobreviver” e fazer vários projetos sem o seu principal ganha-pão. “Eu estou na TV desde os 7 anos, e quando você está na televisão tanto tempo você é um sobrevivente. O contrato cai, as marcas saem e você tem que se reinventar sempre para estar sendo novidade no mercado”, disse.

Entre os frutos que colheu no programa infantil, está a fama por sortear Playstations. Atualmente ele se diverte com esse meme e o “agrega”, apesar de já ter se incomodado.

“Hoje é muito comum eu sair na rua e escutar, digamos, uns ‘7 PlayStation’ e uns 5 'a paz do senhor’, ‘Glória a Deus pelo seu testemunho’. Eu não tenho como apagar a minha história, né? Do PlayStation hoje eu vejo que eu tenho que agregar, né? Agregar na minha história e mostrar que eu tenho algo novo para oferecer para as pessoas. Aquilo que era incômodo, hoje é uma satisfação”, comentou.

Durante sua trajetória, Yudi foi participante do reality show "A Fazenda", em 2013. Em 2017, ele teve um novo programa de auditório chamado "Programa do Yudi", mesmo ano em que ele se batizou e começou a praticar a religião evangélica.

Quando se converteu, ele concedeu algumas entrevistas sobre polêmicas, e revelou que já chegou a apresentar o 'Bom Dia & Cia" bêbado.

Mila Braga: do funk ao gospel

Também entrevistada pelo Diário do Nordeste, Mila Braga relembrou seus anos de carreira secular, isso é, antes de se converter evangélica, quando cantava funk. Ela, inclusive, é uma das donas do hit “Tudo Ok”, que tem mais de 200 milhões de visualizações no YouTube.

“Quando eu estourei com ‘Tudo Ok’, muitas mulheres começaram a se identificar comigo, cantar essa música. Deus tinha um plano, né? Eu achava que estava no controle da minha vida, mas Deus sempre esteve, então o plano dele era que essas pessoas me ouvissem falar de uma felicidade momentânea para hoje me ouvir falar da verdadeira felicidade que é Jesus Cristo”, disse.

Segundo Mila, ela tem orgulho de sua trajetória, que “sempre foi muito verdadeira”. “Desde que eu me converti, eu resolvi abrir mão de tudo para viver totalmente para Cristo, para entregar a mensagem verdadeira da verdadeira felicidade, que é ele, né? Então, juntamente com a Carol, que é minha empresária, nós estamos lançando músicas, canções, grandes projetos, tenho testemunhado em várias igrejas, então eu mudei totalmente”, relatou.

“Inclusive, eu amo ouvir as pessoas falar, ‘nossa Mila’, eu ouvia ‘Tudo Ok’ junto com você e hoje estou te ouvindo falar do Senhor. É a minha história, né? Foi o que Deus escreveu para mim”.