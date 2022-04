Yudi Tamashiro e Mila se casam em casa, em São Paulo: 'somos 1 em Cristo'

Yudi Tamashiro e Mila se casaram na residência onde o casal mora, em São Paulo, nessa terça-feira (12). A cerimônia, ao ar livre, foi compartilhada pela dupla nas redes sociais.

A casa deles estava, inclusive, em obras. "Nunca fez tanto sentindo postar foto compartilhada, a partir de hoje somos 1 em Cristo, na verdade 3: Deus, eu e você. E talvez 5, 8 ou 10 vários japinhas correndo pela casa", disse o casal.

A dupla comentou que o casamento foi simples: "Sim, nos casamos na obra da nossa casa, poderíamos fazer um mega evento com milhares de celebridades, fama e outras coisas, mas nós entendemos que Jesus é simples e foi Ele que nos uniu novamente".

Nos registros do evento, o casal estava emocionado e cercado de família e amigos em um jardim montado para a cerimônia.

O casal reatou o namoro no ano passado, após oito anos separados. À época do retorno, Yudi se declarou para Mila com a música Don Juan, do cantor Belo.