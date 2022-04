Natália conversa com Ana Maria no 'Mais Você' e fala sobre Eliezer: 'não estou apaixonada'

Após a eliminação do BBB 22, a mineira Natália Deodato foi a convidada do café da manhã com Ana Maria Braga, no 'Mais Você', na manhã desta quarta-feira (13). Durante a conversa, a ex-sister revelou que não pensa em um relacionamento com Eliezer e descartou paixão pelo carioca: 'não, não estou apaixonada não!', disse aos risos.

A pergunta surgiu em meio a conversa sobre o jogo, ressaltando a última discussão que ela teve com o affair dentro da casa do reality show. "Lá tudo é muito intenso, é uma visão muito pequena aqui de fora e ele era uma pessoa com quem eu tinha a possibilidade de ter carinho, mas paixão é uma coisa muito forte. A gente vai ter uma amizade linda aqui fora, vamos conversar", respondeu Natália.

Na segunda-feira (1), após o Jogo da Discórdia, os dois protagonizaram uma briga acalorada porque Natália resolveu escolher Eli para o monstro extra. Porém, o carioca ficou chateado, já que havia ganho a liderança no último domingo.

Situações tensas

Diante disso, Ana Maria Braga não deixou de questionar Natália sobre as crises de raiva que a sister demonstrou ter no BBB 22. Em uma delas, em desentendimento com Lina, ela chegou a chutar portas e até mesmo quebrar um pote de vidro.

"Não imaginei que tantas situações me deixariam tão desconfortáveis na casa. Às vezes eu lido com tanta gente aqui fora, mas nunca me senti daquele jeito como me senti ali. Para mim, aquele espaço pequeno, conviver sempre com as mesmas pessoas, era algo muito desafiador", pontuou a ex-participante do programa.

Porém, ela revelou acreditar que aqui fora as coisas acontecem de uma forma muito diferente. Segundo Natália, a calma fica mais evidente fora do jogo, o que a possibilita agir de forma mais equilibrada.

"Acredito que o jogo deixa a gente muito a flor da pele. Ali dentro eu me vi muito em situações que eu não me via aqui fora", finalizou.