Natália Deodato recebe convite para desfilar pela Beija-Flor no Carnaval 2022

Natália Deodato foi a 13ª eliminada do BBB 22 na noite de terça-feira (12), com 83,3% dos votos, e já foi recebida com convites antes mesmo de saber mais sobre o mundo fora confinamento. A mineira foi chamada pela Beija-Flor de Nilópolis para desfilar na escola de samba representando o reality show.

De saída da casa após a eliminação, a ex-sister conversou com Tadeu Schmidt para saber da jornada dela no programa.

Convite oficial

Antes do fim do bate-papo, o apresentador lembrou de uma das ações do reality, que levou a escola de samba do Rio de Janeiro para interagir com os brothers da edição. Na ocasião, Natália dançou junto com os colegas.

"Ali você mostrou uma alegria, uma paixão contagiante!", disse Tadeu. Pouco depois, ele revelou que ela foi a convidada especial para desfilar com a Beija-Flor ainda neste carnaval.

"Você foi convidada para desfilar na Beija-Flor representando o 'BBB'. Uma situação super especial. Nós estamos arrepiados com tudo o que você representa. E não é no carnaval do ano que vem, não. É neste carnaval, que é na semana que vem", completou Schmidt.

Natália se mostrou emocionada com a novidade e revelou que, apesar da tristeza com a eliminação, conseguia ver os pontos positivos agora fora da casa do BBB 22.

"Que honra! Obrigada 'BBB', obrigada Beija-Flor! Foi triste sair, mas estou muito feliz de receber tudo isso!", pontuou.