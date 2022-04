Quem saiu do BBB 22? Natália é a 13ª eliminada com 83,43% dos votos

Natália Deodato foi a 13ª eliminada do BBB 22 nesta terça-feira (12), com 83,43% de rejeição. A sister deixou o reality show em um paredão disputado ao lado de Paulo André, o PA, e Gustavo.

O resultado da berlinda foi anunciado na noite deste domingo pelo apresentador Tadeu Schmidt. Paulo André e Gustavo terminaram o 14º paredão com 2,27% e 14,3% dos votos, respectivamente. Ao todo, a berlinda registrou 33.863.189 votos.

O resultado da enquete do Diário do Nordeste já havia apontado Natália como mais rejeitada pelo público esta semana, com 73% dos votos dos leitores. Enquanto PA e Gustavo apareceram na enquete com 3% e 24%, respectivamente.

Formação do Paredão

O paredão foi formado no último domingo (10). O líder Eliezer começou a dinâmica, indicando Paulo André direto ao paredão, justificando que é um desejo de suas aliadas enfrentá-lo pela configuração atual do jogo.

Na votação da casa no confessionário, Natália foi a mais votada, com cinco indicações. Gustavo, o terceiro nome do 14º paredão, foi escolhido por Natália, que teve o voto revelado durante a dinâmica do dedo duro.

Quem votou em quem no confessionário: