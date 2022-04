Quem ganhou a Prova do Líder do BBB 22? Veja como foi a dinâmica

Eliezer venceu a Prova do Líder disputado na noite deste domingo (10) no BBB 22. A dinâmica relâmpago após eliminação de Lina contou com a sorte dos participantes.

O brother indicará uma pessoa direto ao paredão neste domingo, dando início à 14ª semana do reality show, que segue em ritmo relâmpago de reta final.

Como foi a Prova do Líder?

Os participantes precisaram completar palavras escolhidas por cada um. Eles tinham duas bolas por rodada para jogar uma plataforma que continha vogais que eles precisavam.

Natália, Eli e Gustavo completaram suas palavras na mesma rodada e, por isso, jogaram uma rodada extra. O trio tinha uma chance para tentar acertar uma vogal de suas escolhas.

Em mais um desempate, Nati e Eli decidiram o game, com Eli sendo coroado como ganhador.