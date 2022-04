Gustavo se compara a Hitler ao citar 'domínio' do Lollipop no BBB 22 e é criticado

Durante uma conversa sobre saída dos lollipopers — ex-BBBs que dormiam no quarto Lollipop— o participante do BBB 22 Gustavo Marsengo se comparou ao ditador nazista Adolf Hitler. Ele afirmou que ia dormir no local onde seus colegas de confinamento estavam alojados, pois Hitler teria dormido em Paris após dominar a cidade.

Paulo André, o P.A, questionou a fala do amigo: "Que loucura, que comparação". Em seguida, o paranaense se corrigiu — mas continuou seu raciocínio: "Foi mal. Não queria me comparar a ele, nunca. Mas eu digo, quando você ganha guerras, não dorme no território inimigo? Bota a bandeira lá?".

Confira a conversa:

"Mas a gente não ganhou, tá? O Lollipop resiste com Eliezer", lembrou Pedro Scooby, que também estava na conversa. "Resiste, mas por ora, ganhamos", concluiu Gustavo.

Reação de internautas

Após a declaração de Gustavo, internautas criticaram a atitude, classificando como inadequada a comparação com o ditador nazista.