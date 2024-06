Sessão de Sábado hoje: veja qual filme a TV Globo exibe nesta sábado, 29

A "Sessão de Sábado" de hoje, sábado (29/6), exibe o filme “As Patricinhas de Beverly Hills” após “Oitavas de Final: Suíça x Itália”, às 15:10, na TV Globo. Saiba mais sobre o longa abaixo.

SINOPSE DE "As Patricinhas de Beverly Hills"

Superficial, rica e socialmente bem-sucedida, Cher é a garota mais popular de sua escola em Beverly Hills. Ela decide fazer boas ações e começa bancando o cupido para dois professores do colégio que, eventualmente, começam a namorar. Empolgada com o resultado, Cher resolve fazer uma transformação em uma nova estudante um pouco cafona. Quando a amiga se torna mais popular do que ela, Cher fica decepcionada.

FICHA TÉCNICA DE "As Patricinhas de Beverly Hills"