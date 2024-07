Que horas começa 'Renascer'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (1)

A novela 'Renascer' desta segunda-feira (1) vai ao ar às 21:20, após 'Jornal Nacional'. Nesse capítulo, Mariana desconfia de que Egídio tenha roubado o cacau de José Inocêncio e tenta obter informação através de Marçal.

Resumo completo de 'Renascer' desta segunda-feira

Mariana desconfia de que Egídio tenha roubado o cacau de José Inocêncio e tenta obter informação através de Marçal. Inácia aconselha o patrão a se acertar com Mariana e lembra que a aliança entre a neta de Belarmino e o filho de Firmino não será bom negócio. Tião Galinha enfrenta José Inocêncio quando o coronel lhe acusa de roubo no assentamento. Sandra e João Pedro se beijam.

José Inocêncio dá permissão para Damião descobrir se Eliana e Egídio são responsáveis pelo roubo do cacau. Egídio ameaça quebrar a garrafa do diabinho de José Inocêncio, mas se rende ao ser detido por Damião. José Inocêncio pede ao delegado Nórcia, que investigue as terras de Egídio, sugerindo que o policial possa flagrar seu cacau na fazenda do coronel.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 21:20, na Rede Globo.