Ivete Sangalo manda recado para Eliana após entrevista no Fantástico: 'Estarei aqui aplaudindo'

Após exibição da primeira entrevista como contratada da TV Globo, exibida do Fantástico na noite de domingo (30), a apresentadora Eliana ganhou uma mensagem de parabéns da cantora Ivete Sangalo em publicação no Instagram. A ex-SBT vai entrar no lugar da baiana no "The Masked Singer"

"Eu sei o quanto esse momento seu é de merecimento e de reconhecimento do seu enorme talento e da sua linda caminhada na TV", iniciou Ivete Sangalo.

Em seguida, a cantora desejou sucesso na nova fase: "E eu como fã que sou, estarei aqui aplaudindo e vendo você brilhar muito. Todo sucesso e sorte para você, pois merece demais!".

No Fantástico, a apresentadora falou sobre os dois programas que ela irá apresentar nos canais Globo:

Eu vou fazer dois projetos completamente diferentes. O primeiro é o 'Saia Justa', que é esse programa, esse formato, já que tem 20 anos, que fala tanto com a mulher. E depois, a diversão, a alegria de um programa familiar, que é o 'The Masked Singer', que é um projeto também que eu amo de paixão Eliana Apresentadora

CARREIRA NA TV

Eliana tem 51 anos e começou na carreira artística como cantora, aos 13, no grupo Patotinha. Foi convidada para integrar o Banana Split, grupo de Gugu Liberato, e desde então virou fenômeno entre os artistas brasileiros.

A estreia dela na televisão como apresentadora ocorreu há 30 anos e ela coleciona mais de 15 atrações televisivas das quais fez parte ao longo deste tempo. O primeiro programa de Eliana foi no SBT, o "Festolândia", quando ela tinha apenas 18 anos.

Ela passou por uma transição profissional do público infantil para o adulto, sendo a única mulher a comandar uma atração de auditório aos domingos na TV aberta por 18 anos de forma ininterrupta.