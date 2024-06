Eliana é dona de duplex luxuoso avaliado em R$ 6 milhões, no Rio de Janeiro

Recém contratada pela TV Globo, a apresentadora Eliana chamará um duplex luxuoso de lar após se mudar para o Rio de Janeiro, onde está localizada a sede da emissora. Com cinco suítes e vista de tirar o fôlego, o imóvel é avaliado em R$ 6 milhões.

De acordo com informações do Extra, a comunicadora adquiriu a residência, localizada na Zona Sul da capital fluminense, em 2016. Na época, Eliana buscava um imóvel simples, onde pudesse ficar quando viajasse para o Rio.

No entanto, ao se deparar com a vista do duplex, que mostra os arredores da Lagoa Rodrigo de Freitas, a apresentadora não pôde resistir e acabou comprando-o.

No início do ano, Eliana chegou a ser entrevistada por Angélica na sala do imóvel. Na ocasião, ela deu mais detalhes sobre a compra da residência.

Quando abri a porta e dei de cara com aquela vista, precisei me segurar muito para não soltar um grito muito alto de felicidade. Me acalmei para não dar na cara que eu queria fechar o negócio. Vai que o corretor decidisse cobrar mais caro”, contou ela.

Compartilhado no perfil da comunicadora no Instagram, um vídeo com trechos da conversa com Angélica exibe alguns cômodos do duplex. Confira:

MUDANÇA PARA A GLOBO

A apresentadora foi anunciada como a mais nova contratada da TV Globo, na manhã dessa quinta-feira (27), através das redes sociais da emissora. Como forma de iniciar a nova fase, Eliana participará do “Fantástico”, no domingo (30), onde deve falar sobre a vida pessoal e profissional, além de revelar o que deve encabeçar na nova empreitada.

"Realizada e feliz com este momento da minha vida. Agora estaremos juntos com lindos projetos. Espero vocês na Globo!", comentou a apresentadora em release oficial divulgado pela emissora após o anúncio.