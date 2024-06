Renata Capucci celebra entrevista com Eliana para o Fantástico: 'Encontro ensolarado'

A jornalista Renata Capucci, repórter do programa Fantástico, celebrou a entrevista com Eliana, a mais nova contratada da Rede Globo. Por meio das redes sociais nesta quinta-feira (27), ela comentou sobre o encontro, que será exibido neste domingo (30), e deu as boas-vindas à apresentadora.

"Foram assim os nossos encontros: ensolarados! Uma conexão muito bacana entre duas mulheres da mesma idade. A da esquerda muito feliz em ter o privilégio de entrevistar a da direita num momento tão especial da vida dela. Que este pontapé inicial na TV Globo pela telinha fantástica do Show da Vida só te traga sorte, satisfação, sorrisos e ainda mais sucesso, nossa tão querida Eliana. Você é muito especial! Bem-vinda", escreveu Capucci.

NOVIDADES NO FANTÁSTICO

Para anunciar os novos projetos como global, Eliana terá o espaço do horário nobre no domingo, dentro do programa 'Fantástico'. Na entrevista, que vai ao ar já no dia 30 de junho, a apresentadora deve falar sobre a vida pessoal, a atual fase profissional e revelar o que deve encabeçar na TV Globo a partir de agora.

"Realizada e feliz com este momento da minha vida. Agora estaremos juntos com lindos projetos. Espero vocês na Globo!", comentou a apresentadora em release oficial divulgado pela emissora após o anúncio.

CARREIRA NA TV

Eliana tem 51 anos e começou na carreira artística como cantora, aos 13, no grupo Patotinha. Já aos três anos foi convidada para integrar o Banana Split, grupo de Gugu Liberato, e desde então virou fenômeno entre os artistas brasileiros.

A estreia dela na televisão como apresentadora ocorreu há 30 anos e ela coleciona mais de 15 atrações televisivas das quais fez parte ao longo desse tempo. O primeiro programa de Eliana foi no SBT, o 'Festolândia', quando ela tinha apenas 18 anos.

Ela passou por uma transição profissional do público infantil para o adulto, sendo a única mulher a comandar uma atração de auditório aos domingos na TV aberta por 18 anos de forma ininterrupta.