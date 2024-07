Que horas começa 'Familia é Tudo'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (1)

A novela 'Familia é Tudo' desta segunda-feira (1) vai ao ar às 19:40, após 'CETV - 2ª Edição'. Nesse capítulo, Electra não acredita nas acusações de Luca, e Jéssica disfarça a alegria.

Resumo completo de 'Familia é Tudo' desta segunda-feira

Electra não acredita nas acusações de Luca, e Jéssica disfarça a alegria. Chicão se incomoda com o comportamento de Andrômeda. Andrômeda aceita fazer aulas de canto com Ernesto. Guto se preocupa com o novo plano de Júpiter. Paulina destrata Wilson na clínica. Júpiter tenta justificar seu comportamento com Lupita para Marieta.

Eva chega à pista de skate e pede para treinar com Tom, mas Nildes a leva embora contra a sua vontade. Andrômeda deixa o trabalho no foodtruck para sair com Ernesto, e Chicão se entristece. Jéssica vibra ao falar para Hans e Mila da tristeza de Electra. Electra questiona Murilo sobre seus sentimentos por ela.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 19:40, na Rede Globo.