Vasco x Fortaleza: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Vasco e Fortaleza vão se enfrentar nesta quarta-feira (03) pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. O jogo será disputado no Rio de Janeiro, em São Januário, às 20h (horário de Brasília).

Depois de sair da zona de rebaixamento, o Gigante da Colina quer se distanciar ainda mais da zona da degola. A equipe não vence há duas rodadas e vem de um empate no clássico contra o Botafogo. Com 11 pontos, o Vasco é 16º colocado na classificação.

Já o Leão do Pici vem de uma sequência positiva na Série A. O time não perde há quatro rodadas, com três vitórias e um empate. O bom momento fez o Tricolor saltar na tabela com 20 pontos na 9ª colocação.

Os times se enfrentaram pela última vez ainda este ano, pela Copa do Brasil. Em São Januário, o jogo terminou empatado em 3x3 no tempo normal e o Vasco se classificou na disputa de pênaltis.

ONDE ASSISTIR AO JOGO

A partida vai ser transmitida no Premiere. Já na rádio, a Verdinha passa todas as emoções do confronto com detalhes em tempo real no Diário do Nordeste.

COMO CHEGA O VASCO | AUSÊNCIAS E DÚVIDAS

Ainda sem um novo treinador, o Vasco será comandado pelo interino Rafael Paiva diante do Fortaleza. O Gigante da Colina conta com o retrospecto positivo no confronto jogando no Rio, já que o Leão jamais saiu vitorioso fora de casa.

Ainda tentando se afastar da zona de rebaixamento, o time carioca tem uma vitória nos últimos cinco jogos. Foi o triunfo diante do São Paulo, por 4x1. Depois, perdeu para o Bahia e empatou com o Botafogo.

Para esta quarta, o zagueiro João Victor não estará à disposição, no departamento médico. Guilherme Estrella é dúvida, depois de sair sentindo no último jogo. Por outro lado, a equipe conta com os retornos David e Matheus Carvalho, que cumpriram suspensão contra o Botafogo.

COMO CHEGA O FORTALEZA | AUSÊNCIAS E DÚVIDAS

Em busca de mais três pontos, o Fortaleza está confiante em seu bom momento. Focado apenas na Série A até agosto, o time tricolor quer voltar a vencer como visitante no Brasileirão. A única vitória fora de casa, até aqui, foi na estreia da competição contra o São Paulo, no Morumbi.

Juan Pablo Vojvoda comandou dois treinos antes da partida, ambos no Pici. A delegação viajou para o Rio no fim da tarde da última terça-feira (02), com 24 atletas relacionados.

O treinador argentino ainda tem muitos problemas com relação a desfalques. Moisés, Zé Welison, Martínez, Calebe e Pedro Rocha seguem no Departamento Médico. Mas a baixa que mais preocupa é a de Yago Pikachu, o camisa 22 está suspenso pelo 3º cartão amarelo e é uma baixa certa.

Por outro lado, o time conta com o retorno de outra peça ofensiva pela direita, o atacante Marinho, que se recuperou de um estiramento muscular na coxa. Pedro Augusto, que cumpriu suspensão contra o Juventude, e Kuscevic, que voltou da Copa América, também são novidades na lista de relacionados.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Maicon, Léo e Lucas Piton; Hugo Moura, Mateus Carvalho e Estrella (Payet); Adson, David e Vegetti. Técnico: Rafael Paiva.

Fortaleza: João Ricardo, Tinga, Brítez, Cardona, Bruno Pacheco; Pedro Augusto, Hércules, Pochettino; Marinho, Breno Lopes e Lucero. Treinador: Juan Pablo Vojvoda.

PALPITES

inter@

FICHA TÉCNICA | FORTALEZA X CRB

Data: 03/07/2024

Local: São Januário

Horário: 20h00 (horário de Brasília)

Transmissão: Premiere, Verdinha e tempo real no Diário do Nordeste

Árbitro: Matheus Delgado Candançan

Assistente 1: Marcelo Carvalho Van Gasse

Assistente 2: Gustavo Rodrigues de Oliveira

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (VAR-FIFA)