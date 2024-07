Previsão do signo de Aquário para hoje, 3 de julho

A Lua chegou no signo de Gêmeos e poderia ser leve, mas Mercúrio, o planeta regente de Gêmeos, está conversando com Plutão. O papo é sério, muito cuidado para que suas conversas não terminem numa discussão. As notícias que vão circular por aí, podem ser impactantes. Vigie seus pensamentos e tente não se angustiar. Muito cuidado com as imposições ou ameaças. Evite falar muito para não se arrepender depois. Hoje pode ser aquele dia de medir forças e ninguém vai sair ganhando.

Signo de Aquário hoje

Aproveite o momento para se envolver em projetos colaborativos ou interagir mais com outras pessoas. Você se sentirá mais aberto ao diálogo, mais sociável e tenho certeza que vai atrair pessoas legais para sua vida.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.