CAPTEI: Ivens Dias Branco Júnior recebe Medalha da Ordem Alencarina do Mérito Judiciário do Trabalho

Na manhã de terça-feira, 02 de julho, o industrial Ivens Dias Branco Júnior foi agraciado com a Medalha da Ordem Alencarina do Mérito Judiciário do Trabalho, na categoria Comendador, em uma cerimônia reservada na sala da Presidência do TRT 7.

Legenda: Ivens Dias Branco Júnior Foto: Carlos Barbosa

O evento foi conduzido pelo Presidente Durval Maia, bem como pelo Desembargador Francisco José Gomes, que sugeriu a outorga ao industrial.

Legenda: Durval César Maia, Ivens Dias Branco Júnior e Francisco José Gomes Foto: Carlos Barbosa

Por lá, desembargadores federais do trabalho, membros do judiciário, além de familiares e amigos do empresário, como Daniel Gutierres, Daniele Pimentel, Antônio Mello, Deusmar Queirós e Rossana Köpf.

Legenda: Medalha da Ordem Alencarina do Mérito Judiciário do Trabalho a Ivens Dias Branco Júnior Foto: Carlos Barbosa

A solenidade de outorga da insígnia foi marcado pelo reconhecimento ao empresário pelo seu comprometimento com o trabalho e a ética no setor industrial.

Dito isso...

Vem ver as fotos captadas por Carlos Barbosa:

Legenda: Medalha da Ordem Alencarina do Mérito Judiciário do Trabalho a Ivens Dias Branco Júnior Foto: Carlos Barbosa

Legenda: Medalha da Ordem Alencarina do Mérito Judiciário do Trabalho a Ivens Dias Branco Júnior Foto: Carlos Barbosa

Legenda: Medalha da Ordem Alencarina do Mérito Judiciário do Trabalho a Ivens Dias Branco Júnior Foto: Carlos Barbosa

Legenda: Medalha da Ordem Alencarina do Mérito Judiciário do Trabalho a Ivens Dias Branco Júnior Foto: Carlos Barbosa

Legenda: Medalha da Ordem Alencarina do Mérito Judiciário do Trabalho a Ivens Dias Branco Júnior Foto: Carlos Barbosa

Legenda: Medalha da Ordem Alencarina do Mérito Judiciário do Trabalho a Ivens Dias Branco Júnior Foto: Carlos Barbosa

Legenda: Medalha da Ordem Alencarina do Mérito Judiciário do Trabalho a Ivens Dias Branco Júnior Foto: Carlos Barbosa

Legenda: Medalha da Ordem Alencarina do Mérito Judiciário do Trabalho a Ivens Dias Branco Júnior Foto: Carlos Barbosa

Legenda: Medalha da Ordem Alencarina do Mérito Judiciário do Trabalho a Ivens Dias Branco Júnior Foto: Carlos Barbosa

Legenda: Medalha da Ordem Alencarina do Mérito Judiciário do Trabalho a Ivens Dias Branco Júnior Foto: Carlos Barbosa

Legenda: Medalha da Ordem Alencarina do Mérito Judiciário do Trabalho a Ivens Dias Branco Júnior Foto: Carlos Barbosa

Legenda: Medalha da Ordem Alencarina do Mérito Judiciário do Trabalho a Ivens Dias Branco Júnior Foto: Carlos Barbosa

Legenda: Medalha da Ordem Alencarina do Mérito Judiciário do Trabalho a Ivens Dias Branco Júnior Foto: Carlos Barbosa

Legenda: Medalha da Ordem Alencarina do Mérito Judiciário do Trabalho a Ivens Dias Branco Júnior Foto: Carlos Barbosa

Legenda: Medalha da Ordem Alencarina do Mérito Judiciário do Trabalho a Ivens Dias Branco Júnior Foto: Carlos Barbosa

Legenda: Medalha da Ordem Alencarina do Mérito Judiciário do Trabalho a Ivens Dias Branco Júnior Foto: Carlos Barbosa