Kevin Bacon revela ter se disfarçado para viver dia como anônimo

Kevin Bacon, de 65 anos, experimentou recentemente viver um dia como se fosse um anônimo. O ator revelou, em entrevista à Vanity Fair publicada na última quarta-feira (3), que vestiu um disfarce para lá de elaborado para ver como seria a vida se fosse uma pessoa comum, não reconhecida pelo público.

A estrela de sucessos do cinema como "Footloose", "Tremors", "Apollo 13" e o recente terror "MaXXXine", de Ti West, colocou dentes falsos, um nariz prostético e um óculos para viver o dia diferente. O lugar escolhido para a experiência foi um dos mais povoados de Los Angeles: um shopping ao ar livre chamado The Grove, sempre cheio de turistas.

"Não estou reclamando, mas eu tenho um rosto que é bastante reconhecível. Colocar meu chapéu e óculos só funciona até certo ponto. Então fui a um maquiador de efeitos especiais, tive consultas e pedi que ele me fizesse um disfarce prostético", declarou o vencedor de um Globo e Ouro na entrevista.

Mas as coisas, contou ele, não foram tão amigáveis o tempo todo, o que fez o astro sentir saudade da fama. "As pessoas meio que me empurravam, não eram gentis. Ninguém dizia 'eu te amo'. Eu tive que esperar na fila para, sei lá, comprar um maldito café ou algo assim. Eu pensei 'isso é uma droga'. Quero voltar a ser famoso", brincou.

“Sinceramente, me sinto muito grato por onde estou. O fato de eu ter dois filmes totalmente diferentes saindo com alguns dias de diferença um do outro, e papéis completamente diferentes, e ambos virem em minha direção é a coisa pela qual sinto mais gratidão. Eu lutei muito e muito por isso”, finalizou o astro.