Quem saiu de A Grande Conquista? Any é a oitava eliminada com 15,58% dos votos

Anahí, também conhecida como Any, foi a oitava participante eliminada durante a Zona de Risco em A Grande Conquista 2, na noite dessa quinta-feira (4), na Record TV. Com o menor percentual de votos do público, 15,58%, ela acabou saindo da atração.

Com o resultado, que confirmou a parcial da enquete do Diário do Nordeste, Rambo e Fernando, que também estavam na berlinda com a conquisteira, continuam no reality show.

Any parou na zona de eliminação ao ser a escolhida pela casa no momento da votação entre as donas de mansão. Na ocasião, ela e Lizi ocupavam a função.

Formação da Zona de Risco

Na terça-feira (2), as donas da mansão, Any e Lizi, entraram em consenso e indicaram Rambo para a Zona de Risco. Antes de iniciar a votação na dupla de super-poderosas, Taty Pink, por vencer o poder no Faro, teve que abrir a caixinha e descobriu que teria que votar abertamente nessa etapa. Ela escolheu Lizi.

Entre as donas, Any foi a mais votada e pegou o segundo lugar da berlinda. Já no cara a cara, Fernando recebeu o maior número de indicações e fechou o trio preliminar da Zona de Risco.

Na quarta-feira (3), Rambo venceu a Prova da Virada e indicou Hadad para seu lugar. No entanto, cerca de uma hora após, a dinâmica foi cancelada e a formação original da berlinda foi mantida pelo programa.