Casamento às Cegas: saiba quando sai o 'reecontro' da quarta temporada na Netflix

Os episódios finais da 4ª temporada de "Casamento às Cegas Brasil" já estão disponíveis na Netflix. Com o desfecho do reality show, os telespectadores já estão ansiosos para o reencontro dos participantes.

O evento será exibido aos assinantes da plataforma de streaming no dia 10 de julho. Participarão do episódio especial os casais formados ao longo da temporada, além de outros integrantes do elenco que marcaram a edição.

O reencontro irá revelar quais participantes permanecem casados, pessoas que se reconectaram e o que aconteceu com aquele que não chegaram ao altar. A Netflix ainda promete "lavagem de roupa suja" entre os integrantes desta temporada.

A 4ª edição de "Casamento às Cegas Brasil" foi lançada em três partes ao longo do mês de junho e julho. Chamada de "Uma Nova Chance", a temporada contou com participantes divorciados ou que viveram um noivado que não deu certo.