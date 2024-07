Previsão do signo de Escorpião para hoje, 5 de julho

É Lua nova em Câncer. Esse novo ciclo lunar traz um terreno fértil para trabalhar as emoções. Nossas águas internas sobem no palco. E tudo que for trabalhado nas próximas 4 semanas vai formar uma base segura e trazer desdobramentos importantes para o futuro.

Signo de Escorpião hoje

A Lua Nova em Câncer pede foco nas suas metas, nos seus sonhos e assuntos relacionados ao conhecimento. Pode ser que nos próximos 28 dias você inicie um projeto que te ajude a expandir. Trace um plano, pois Marte e Saturno vão te auxiliar trazendo determinação e clareza para que você consiga agir.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.