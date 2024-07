Lucas Pizane e Giovanna Lima surgem em clique romântico e fãs especulam confirmação de affair

Lucas Pizane e Giovanna Lima, ex-BBBs 24, surgiram em um clique romântico nas redes sociais nessa quinta-feira (4), o que foi visto como uma confirmação do romance entre os dois. Nas últimas semanas, espectadores do reality levantaram rumores de um relacionamento entre eles, ainda que os dois não tivessem confirmado nada até o momento.

A imagem, que acabou viralizando nas redes, mostra os dois bem abraçados, quase que em um beijo, durante um passeio em uma cachoeira de Presidente Figueiredo, uma cidade do Amazonas. O clique não foi publicado em nenhum perfil oficial dos dois.

Veja também Zoeira Ex-BBB Isabelle vira onça em apresentação no Festival de Parintins Zoeira ‘Parecem gêmeas’: affair de Davi, campeão do BBB 24, é apontada como sósia de Isabelle Nogueira

Além deles, também seguem na viagem outros ex-BBBs, como Michel, Matteus e Isabelle, por exemplo. Os dois primeiros viajaram para o norte para acompanhar o Festival de Parintins, realizado na última semana, onde Isabelle se apresentou como cunhã-poranga do boi Garantido.

Mas a viagem não acabou por aí. Os ex-participantes do reality show global aproveitaram a oportunidade para realizar um passeio cultural, visitando tribos indígenas, rios e cachoeiras enquanto estão por lá.

Legenda: Foto foi divulgada em um Instagram, mas não foi publicada pelo suposto casal Foto: reprodução/Instagram/evertonwedd

Sobre Pizane e Giovanna, os fãs ficaram animados com a possibilidade de um relacionamento. "Meu casal! Finalmente, nossa, agora vão poder postar as fotos de casal mais lindas do mundo no Instagram, duas belezuras dessa", escreveu um. "Estou em êxtase, esses dois vão dar trabalho!", disse outro.