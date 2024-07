Que horas começa 'Familia é Tudo'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (5)

A novela 'Familia é Tudo' desta sexta-feira (5) vai ao ar às 19:40, após 'CETV - 2ª Edição'. Nesse capítulo, Vênus e seus irmãos se organizam para a abertura do restaurante.

Resumo completo de 'Familia é Tudo' desta sexta-feira

Vênus e seus irmãos se organizam para a abertura do restaurante. Tom tenta disfarçar a tensão diante de Vênus. Jéssica faz intriga de Murilo para Luca. Hans não gosta de ver o sucesso dos primos. Lulu destrata Chicão na frente de Ernesto. Enéas mostra uma foto sua com Léo para Nicole. Guto tenta dançar com Lupita, mas é um fracasso, e Júpiter assume seu lugar.

Brenda se recusa a sentar-se à mesa com Eva. Wilson acompanha Tom até o hospital. Marta chega à Fundação para levar Netuno/Léo. Guto tira satisfações com Júpiter. A médica avisa a Tom que seu caso é mais grave do que ele esperava.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 19:40, na Rede Globo.