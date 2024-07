Que horas começa 'Renascer'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (5)

A novela 'Renascer' desta sexta-feira (5) vai ao ar às 21:20, após 'Jornal Nacional'. Nesse capítulo, Deocleciano aconselha João Pedro a desfazer o trato com Bento.

Resumo completo de 'Renascer' desta sexta-feira

Deocleciano aconselha João Pedro a desfazer o trato com Bento. José Inocêncio alerta Teca sobre Mariana. Pastor Lívio aceita levar João Pedro até o acampamento para propor trabalho aos acampados. Marçal os observa de longe. Tião convence seus companheiros a aceitarem a proposta de trabalho de João Pedro.

Joana fica orgulhosa com os elogios de Pastor Lívio a Tião. Joana visita Tião no acampamento. Lu deixa todos na casa de João Pedro admirados com a proposta de ensino apresentada para transmitir conhecimento aos acampados sobre as técnicas de manejo do cacau.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 21:20, na Rede Globo.