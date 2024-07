Saiba quanto investir em condomínios de energia solar para ter renda de R$ 5 mil

O modelo de condomínios de energia solar para investimentos está se expandindo no Ceará. O formato, que funciona de forma semelhante à aquisição de um terreno ou imóvel, pode gerar uma renda de R$ 5 mil a R$ 30 mil por mês aos investidores.

Especialista neste tipo de ativo, a Sunplena está construindo três novos empreendimentos nas cidades de Pacajus, Horizonte e Irauçuba. com um aporte de R$ 6 milhões. Cada projeto abriga seis usinas solares de microgeração e usinas de mini geração, com capacidade total somadas de aproximadamente 3 Megawatt-pico (MWp), com Valor Geral de Vendas de (VGV) de R$ 11 milhões.

Veja valores de investimentos e retorno

As usinas possuem três padrões:

140 módulos: R$ 315 mil de investimento e renda de R$ 5.400,00 por mês;

539 módulos: R$ 1 milhão de investimento e renda de R$ 20 mil por mês;

749 módulos: R$ 1,3 milhão de investimento e renda de R$ 30 mil por mês.

Investidores de outros estados

De acordo com o CFO da incorporadora de energia solar, Paulo Vítor Lira, dos 18 novos lotes, 10 já estão em construção para serem entregues aos proprietários. “A maioria dos nossos investidores não é do Ceará. A maior parte dos interessados vem de São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e de fora do país, como Estados Unidos e Alemanha”, detalha.

Veja abaixo perguntas e respostas sobre o investimento em condomínios solares.

Quem é o responsável por conseguir os clientes para alugar a energia gerada pelas usinas?

A empresa responsável pela construção das usinas é quem faz esse intermédio para conseguir os locatários para os investidores. O modelo é semelhante ao que acontece entre uma imobiliária e um dono de imóvel.

O investidor pode construir outro empreendimento diferente das usinas no terreno?

Não. Os loteamentos são exclusivos para a construção de usinas de energia solar. O investidor também fica com a posse integral do terreno.

Os condomínios de energia solar geram energia para qual tipo de consumidor?

A produção é destinada para o mercado de energia solar por assinatura.

