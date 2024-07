MPCE pede cancelamento de shows de Wesley Safadão e Padre Fábio de Melo em aniversário de Crateús

O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) solicitou à Justiça o cancelamento das atrações do aniversário de Crateús, município do interior do Ceará, que celebra nesta semana 192 anos e shows de artistas como Wesley Safadão e Padre Fábio de Melo.

Segundo o órgão, os gastos públicos com a festa são "desproporcionais à atual situação financeira do município".

Segundo a Ação Civil Pública (ACP), ajuizada pela 7ª Promotoria de Justiça de Crateús, é prudente manter apenas o show do grupo É O Tchan, pois o pagamento já foi efetuado.

O evento "Crateús 192 anos" ocorre entre 3 e 6 de julho, e tem sido divulgado nas redes sociais da Prefeitura. O cantor Wesley Safadão, inclusive, já gravou um vídeo chamando o público para a apresentação no último dia de festejos.

O Diário do Nordeste tentou contato com a assessoria de comunicação da Prefeitura de Crateús, mas não obteve resposta até a publicação desta matéria. O conteúdo será atualizado quando a prefeitura se manifestar.

Estão previstos para os shows:

Wesley Safadão,

É o Tchan,

Anderson Freire,

Forró Real,

Gil Mendes,

Jonatha & Chistiano

Padre Fábio de Melo

Veja também Segurança Grupo de taxistas é flagrado empurrando e coagindo agente da Etufor no Aeroporto de Fortaleza; vídeo Ceará Ceará garante 18 equipes da rede estadual na final da Olimpíada Nacional em História do Brasil Ceará Esculturas são retiradas da Praça dos Leões para passar por restauração

Gasto dez vezes maior que despesas com crianças e adolescentes

Conforme o MPCE os gastos com os shows totalizam R$ 1,4 milhão, um valor dez vezes maior que o das despesas do Fundo Municipal da Criança e Adolescente previstas para este ano.

O montante ainda é o triplo do orçamento para o ano da Secretaria Municipal de Proteção à Mulher e à Família, e superior às despesas anuais da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Empreendedorismo.

"Outro argumento apresentado é que a Prefeitura já havia declarado situação de emergência causada pela estiagem em algumas áreas, alegando não ter capacidade logística para distribuir água potável na zona rural.

Entretanto, o montante para pagar os artistas é suficiente para adquirir oito carros-pipas do mesmo modelo e ano que o município já possui, sendo ainda equivalente à compra de dois veículos novos", diz o MP.