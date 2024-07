Esculturas são retiradas da Praça dos Leões para passar por restauração

Frequentadores da Praça General Tibúrcio, conhecida como Praça dos Leões, foram surpreendidos pela retirada da escultura "Criança com Golfinho" do espaço no Centro de Fortaleza. A figura infantil é uma das peças que ocupam o espaço histórico que passarão por um processo de restauração.

Em nota, a Secretaria Municipal da Cultura (Secultfor), responsável pelo espaço, informou que, além da escultura, devem ser restaurados o monumento em homenagem a General Tibúrcio e a estátua da escritora Rachel de Queiroz, além das famosas peças que retratam leões e leoas.

Legenda: Estátua de General Tibúrcio, que dá nome à praça, também deve ser recuperada Foto: Fabiane de Paula

Imagens registradas pelo Diário do Nordeste, na manhã desta terça-feira (2), mostram que a maioria das esculturas apresenta pintura descascando ou rabiscos. Outras peças ainda sofrem com a ausência de algumas partes.

Legenda: Peças possuem pinturas danificadas e partes ausentes Foto: Fabiane de Paula

Nesta terça, a "Criança com Golfinho" e uma escultura de leão foram flagradas pela produtora audiovisual do Sistema Verdes Mares, Fabiane de Paula, em uma estrutura subterrânea na praça. A Secultfor foi questionada sobre o motivo de as obras estarem no local, mas não deu explicações até a última atualização desta matéria.

Legenda: Esculturas retiradas para restauração continuam na praça Foto: Fabiane de Paula

O processo de manutenção e reinstalação das esculturas no espaço público deve durar até o mês de novembro, segundo a secretaria.

PROCESSO DE RESTAURAÇÃO

Em outubro do ano passado, a Prefeitura de Fortaleza abriu licitação para definir qual empresa restauraria os itens históricos. Na época, o órgão estipulou que o montante estimado para a execução dos serviços não poderia ultrapassar R$ 344 mil.

Conforme a licitação, a empresa vencedora deveria cumprir as seguintes tarefas:

Desenvolver o Mapa de Danos , realizando um diagnóstico do estado de conservação atual e permanente do monumento de forma descritiva, e incluindo indicações de procedimentos técnicos e tipos de materiais que deverão ser empregados individualmente nos bens móveis e integrados;

, realizando um diagnóstico do estado de conservação atual e permanente do monumento de forma descritiva, e incluindo indicações de procedimentos técnicos e tipos de materiais que deverão ser empregados individualmente nos bens móveis e integrados; Elaborar laudo técnico através de análises de prospecção do material estético e construtivo de cada elemento, objeto e/ou conjunto artístico;

Realizar o procedimento de conservação e restauração dos bens móveis e integrados;

Seguir, na restauração, os princípios estéticos do conceito original do objeto;

Elaborar o relatório final ao fim dos procedimentos técnicos realizados.

RIQUEZA HISTÓRICA E ARQUITETÔNICA

De acordo com o documento da Prefeitura, a praça homenageia o general cearense Antônio Tibúrcio de Souza, herói da Guerra do Paraguai, possuindo, inclusive, um monumento dedicado ao militar no centro do espaço. Datada de 1988, a peça é considerada a primeira estátua de Fortaleza e tem cerca de 2,50 metros de pedestal e 2 metros de escultura em ferro.

Em relação aos aspectos arquitetônicos, a praça apresenta diversos elementos relacionados ao período da Art Nouveau, que vai 1890 a 1920. No jardim, ela segue o estilo romântico e conta com árvores como macaúba, flamboyant, mungubeira e fícus benjamin.

*Estagiária sob a supervisão de Mariana Lazari.