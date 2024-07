Veja as 57 cidades do Ceará que receberão novas creches anunciadas pelo Ministério da Educação

A rede de educação infantil do Ceará deve ganhar reforço, nos próximos anos, com a construção de 78 novas creches. Do total, 57 terão termos firmados entre o Ministério da Educação (MEC) e as prefeituras cearenses nesta terça-feira (2), no Centro de Eventos do Ceará. A lista completa está abaixo.

A assinatura dos termos garante o repasse de 15% do valor da obra a cada município, para que sejam iniciadas “o mais breve possível”, como adiantou o ministro Camilo Santana em entrevista à Verdinha FM 92.5 e ao Diário do Nordeste.

“Já estamos assinando com 57 municípios, empenhando a primeira parcela de repasse. Agora, as prefeituras precisam correr, licitar, iniciar obra, pra que a gente possa fazer os pagamentos das demais parcelas e entregar as creches às crianças cearenses”, pontuou.

Veja também Ceará Famílias esperam há mais de um ano por vagas em creches públicas de Fortaleza Ceará 46 obras de educação paralisadas não serão retomadas no CE; veja se sua cidade receberá intervenções

Para a construção dos equipamentos de educação infantil, serão investidos cerca de R$ 65 milhões por meio do novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC). O pacote, que totaliza R$ 1 bilhão, prevê ainda a compra de 113 ônibus escolares e 55 novas escolas de tempo integral para o Ceará.

As cidades que receberão as novas creches foram selecionadas por meio de edital aberto pelo MEC. A seleção, segundo Camilo Santana, priorizou as cidades “que ainda tinham os menores números de crianças em creches”. O gestor acrescentou ainda que os prédios devem estar prontos "em um ou dois anos", o que dependerá "da velocidade de cada município".

Estamos trabalhando todas as estratégias para cumprir as metas do Plano Nacional de Educação (PNE) , que dizia que o Brasil precisava garantir até o final de 2024 50% das crianças de 0 a 3 anos em creche. Em 2022, tínhamos apenas 37%. Em 2023, chegamos a 41%. Camilo Santana Ministro da Educação

Questionado sobre a quantidade de novas vagas que os equipamentos cearenses vão representar, o ministro não precisou o número, mas explicou o subsídio é para creches "tipo 1, com capacidade pra quase 200 alunos, e tipo 2, com a metade". Camilo projeta que "com as creches que serão lançadas, vamos ultrapassar a meta de 50% do PNE (de crianças de até 3 anos matriculadas)".

57 cidades do Ceará com novas creches anunciadas pelo MEC

Aiuaba

Altaneira

Alto Santo

Ararendá

Arneiroz

Assaré

Barbalha

Baturité

Beberibe

Boa Viagem

Campos Sales

Canindé

Cascavel

Caucaia

Cedro

Choró

Chorozinho

Crato

Croatá

Cruz

Deputado Irapuan Pinheiro

Farias Brito

Forquilha

Guaraciaba do Norte

Ibaretama

Icapuí

Independência

Ipaporanga

Irauçuba

Itaitinga

Itapiúna

Itatira

Jaguaruana

Madalena

Martinópole

Mauriti

Milhã

Mombaça

Pacoti

Pentecoste

Pindoretama

Pires Ferreira

Quiterianópolis

Quixelô

Quixeramobim

Reriutaba

Salgueiro

Santana do Cariri

São Benedito

São Gonçalo

São Luís do Curu

Senador Pompeu

Sobral

Tamboril

Ubajara

Varjota

Várzea Alegre

O acordo com as demais 21 cidades que completam a lista das que receberão novas creches deve ser firmado "nos próximos dias ou semanas", segundo informou Camilo Santana. "O recurso está garantido. É uma questão de aprovação, porque tem que apresentar o terreno e alinhar outras questões", pontuou, em entrevista coletiva.

Impactos sociais

O ministro Camilo Santana destacou, ainda, que ampliar a vagas para crianças de 0 a 3 anos na rede pública é uma estratégia com impactos múltiplos, desde os educacionais até os socioeconômicos.

“Uma mãe precisa trabalhar, deixar o filho num lugar seguro, com boa alimentação e bons profissionais. E faz toda a diferença pra aprendizagem da criança”, inicia.

“Além disso, um dos motivos que alunos do ensino médio deixam a escola é pra ficar com os irmãos mais novos e a mãe poder trabalhar. No Brasil, 480 mil jovens do ensino médio deixam a escola por ano”, destaca Camilo.