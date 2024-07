Ministro Camilo Santana anuncia novas creches para 57 municípios do Ceará nesta terça-feira (2)

O ministro da Educação, Camilo Santana, anuncia nesta terça-feira (2) novas creches para 57 municípios do Ceará, durante evento em Fortaleza. O investimento para os equipamentos é de mais de R$ 65 milhões, por meio do novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC).

O anúncio ocorre no Centro de Eventos do Ceará a partir das 9h e contará com o Ministério da Educação (MEC) e presença de diversas autoridades. Elmano de Freitas (PT), governador do Estado, participa da cerimônia.

No momento, será detalhado o cronograma de construção e para onde vão essas creches. Representantes da Educação no Ceará também devem participar do anúncio das novidades.

Serviço

Cerimônia de anúncio de construção de creches do Novo PAC para os municípios cearenses