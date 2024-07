Amigos morrem em acidente de trânsito a caminho do trabalho na BR-020, no Ceará

Dois amigos morreram em um acidente de trânsito na BR-020, em Maranguape, na Região Metropolitana de Fortaleza, na manhã desta segunda-feira (1º).

Eles saíram de suas casas, em Canindé, e estavam de moto indo ao trabalho, na Capital cearense, quando se envolveram em uma colisão frontal com um carro Hilux, por volta de 5h.

Conforme apuração do Sistema Verdes Mares no local, eles foram identificados como Francisco José do Nascimento Filho, 36 anos, e Francisco Joéliton, 37.

Ambos trabalhavam em uma empresa de transporte em Messejana, mas moravam em Canindé, na localidade de Bonito.

Legenda: A PRF atendeu a ocorrência na BR-020 por volta de 5 da manhã Foto: Leabem Monteiro

O impacto da batida fez as vítimas serem arremessadas da motocicleta. Eles morreram ainda no local, antes de serem socorridos.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) atendeu a ocorrência e acredita que um buraco na rodovia pode ter causado o acidente. Ainda serão feitos os trabalhos de perícia.

"Existe um buraco próximo ao local onde aconteceu a colisão, mas é muito precoce afirmar que tem alguma relação com o acidente. É só mais uma evidência que vai ser é constatada nos laudos periciais para que de forma conclusiva possa ter ou não relação", informou o agente da PRF, Lemos Borges.