Fortaleza tem 17 trechos próprios para banho de mar e 14 impróprios; veja lista

As praias do Ceará têm 51 trechos próprios para banho de mar neste fim de semana. A informação consta no boletim de balneabilidade da Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace), divulgado na última sexta-feira (28).

Há praias com pontos seguros na Capital e no interior – mas o número de trechos impróprios chama atenção em Fortaleza, onde quase metade dos locais analisados está inadequada para banho. Ao todo, 31 trechos foram analisados; destes, apenas 17 estão próprios para banho.

Confira os trechos próprios em Fortaleza:

Setor Leste: nove locais estão apropriados, começando na Praia do Futuro, na altura da rua Embratel, próximo ao Posto Guarda-vidas 08, e se estendendo até a rua Clóvis Mota, em frente ao Clube dos Oficiais da Polícia e Bombeiro Militares, e na altura da rua Ismael Pordeus. As praias da Abreulândia e da Sabiaguaba também estão próprias.

Setor Central : seis trechos estão aptos para banho; do início da praia do Mucuripe, na altura do Jardim Japonês e da Arena Beira Mar, até a Praia de Iracema, na altura da avenida Almirante Tamandaré, próximo à Ponte Metálica;

Setor Oeste: nas praias do Pirambu, Colônia e Barra do Ceará, apenas dois trechos encontram-se aptos para banho; a Praia da Leste Oeste (próximo à Igreja de Santa Edwiges) e a Praia da Leste, na altura da avenida Filomeno Gomes.

Praia do Futuro – Praia do Caça e Pesca (na altura da rua Germiniano Jurema)

Praia do Futuro (na altura da Capela de Santa Terezinha, próximo ao Posto Guarda-vidas 09)

Praia do Futuro (na altura da Areninha Praia do Futuro I)

Praia do Titanzinho

Praia do Mucuripe (Porto dos Botes, na altura da rua Interna)

Praia do Mucuripe (ao lado do Mercado dos Peixes do Mucuripe)

Praia do Mucuripe (na altura da Estátua Iracema do Mucuripe)

Praia de Iracema (Praia dos Crush, na altura do Centro Cultural Belchior)

Praia do Pirambu (Praia da Formosa, a altura do Posto de Saúde Guiomar Arruda)

Praia da Colônia (ao final da Av. Pasteur, próximo à Estação Elevatória Arpoador, da Cagece)

Praia da Colônia (Praia do “L”, na altura da rua Dr. Theberge)

Praia Barra do Ceará (Praia do Coqueirinho, próximo ao Projeto 4 Varas - Horta)

Praia Barra do Ceará (Praia das Goiabeiras, na altura da rua Coqueiro Verde)

Praia Barra do Ceará (na altura da rua Bom Jesus)

Praia Barra do Ceará (Praia da Barra do Ceará, na altura da rua Rita das Goiabeiras(

Praia Barra do Ceará (Foz do Rio Ceará)

Praias do interior do Estado

No litoral Oeste do Ceará, que inclui praias como Cumbuco, Icaraí, Paracuru, Flecheiras e Jericoacora, todos os trechos analisados estão próprios para banho, com exceção da Praia de Mundaú, que está em Estado de Alerta (EA).

Já no litoral Leste, que engloba praias como Porto das Dunas, Presídio, Canoa Quebrada e Redonda, todos os 17 pontos estão aconselháveis para banho.