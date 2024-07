Novos campi do IFCE em Fortaleza: veja quanto custam terrenos doados pelo Governo do Ceará

Os novos campi do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) em Fortaleza, um no bairro São Gerardo e outro na Messejana, devem começar a funcionar nos próximos anos. Para viabilizar a implantação dos equipamentos, o Governo do Ceará doou dois terrenos milionários à instituição de Ensino Superior.

Os valores constam em documentos públicos, elaborados pela Comissão Central de Desapropriações e Perícias da Procuradoria-Geral do Estado (PGE), no mês de junho, aos quais o Diário do Nordeste teve acesso.

No caso do São Gerardo, na Avenida Bezerra de Menezes, funcionava a sede da Secretaria da Segurança e Defesa Social (SSPDS). O local, que ainda abriga a Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops), deve ser esvaziado completamente até o fim de 2024.

Segundo o parecer de avaliação de valor de imóvel, ele custa R$30 milhões. Ao todo, tem 11.825 metros quadrados (m²), dos quais 6.479 m² são de área construída. O documento aponta que "o mercado imobiliário na área encontra-se recessivo", "com prazo lento de absorção pelo mercado para os imóveis de grande porte".

Legenda: Imóvel na Bezerra de Menezes dará lugar ao campus São Gerardo Foto: Divulgação/MEC

Já o campus de Messejana será instalado na Av. Washington Soares, ao lado de onde hoje fica o Regimento de Polícia Montada (Cavalaria). No local, não há nenhuma edificação, sendo necessário erguer uma nova estrutura do zero.

O imóvel, conforme o parecer da PGE, tem área de terreno de pouco mais de 34 mil m². Para o local, foi adotado um valor unitário de R$996,29/m², resultando num montante avaliado em R$33,94 milhões. As condições do mercado imobiliário na área se assemelham às da Bezerra de Menezes, "acarretando que os valores dos imóveis não sofram significativa valorização".

Em ofício encaminhado à PGE no dia 12 de junho, o IFCE manifestou concordância em receber os imóveis: todo o terreno no São Gerardo; e, no caso da Cavalaria, a fração de 3,4 hectares.

A doação dos equipamentos já havia sido comunicada pelo governador Elmano de Freitas no último dia 20, durante visita do presidente Lula e do ministro da Educação (MEC), Camilo Santana, em anúncio de investimentos para a Educação Superior cearense.

Além de Fortaleza, haverá instalação de mais 4 campi do Instituto nos municípios de Mauriti, Campos Sales, Lavras da Mangabeira e Cascavel.

Recursos para a educação

As áreas da saúde e da educação pública do Ceará serão as principais beneficiárias do pacote de investimentos do Governo Federal. Serão aportados R$ 505,4 milhões para universidades federais, distribuídos entre consolidação dos campi (R$ 129 mi), expansão (R$ 60 mi) e estruturação de hospitais universitários (R$ 316,4 mi).

Para os institutos federais, o MEC destinará R$ 150 mi voltados à expansão da rede, com seis novas unidades; e R$ 40,3 mi para fortalecimento dos campi atuais, com a construção de restaurantes universitários (RUs).

Entre as intervenções de consolidação, que se referem ao fortalecimento e reforma de equipamentos já existentes, estão a construção de novos blocos acadêmicos, bibliotecas e quadras poliesportivas.